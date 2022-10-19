Шахтер – Динамо: болельщики собрали 600 тысяч гривен на восстановление разрушенного россиянами стадиона
Донецкий Шахтер перед Классическим устроил благотворительный сбор среди болельщиков, которые имели возможность покупать виртуальные билеты.
Встреча с Динамо (3:1) проходила в воскресенье во Львове без зрителей, но каждый желающий мог приобрести виртуальный билет стоимостью от 10 гривен. У болельщиков была возможность сделать вклад любого размера.
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Как сообщает сайт "горняков", всего удалось собрать 600 935 гривен. Все средства будут направлены на восстановление разрушенного в результате обстрелов россиян стадиона "Чемпион" в Ирпени. К инициативе присоединилась и Setanta Sports, передавшая все вырученные от подписки деньги за 14-16 октября.
Уже сегодня, 19 октября, Шахтер проведет матч 8-го тура УПЛ против Колоса. Встреча начнется в 17:00 на Арене Львов.
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