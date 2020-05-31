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Шахтер – Динамо: "бело-синие" получили результаты тестов накануне Классического

08:54 90 Читати українською
Шахтер – Динамо: "бело-синие" получили результаты тестов накануне Классического
Шахтер – Динамо / Фото из открытых источников

Динамо получило результаты обязательной теперь процедуры тестирования на коронавирус.

 

Накануне матча 24-го тура против донецкого Шахтера игроки киевского клуба сдали тесты на CОVID-19 и получили выводы от врачей, сообщает официальный сайт Динамо.

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Медицинский персонал клуба сообщил, что ПЦР-тесты всех динамовцев дали отрицательный результат. Команда продолжает готовиться к первому после возобновления УПЛ матчу против лидера чемпионата.

Напомним, поединок с Шахтером состоится сегодня, 31 мая, в 17:00 на НСК Олимпийский. Онлайн-трансляцию Классического можно будет посмотреть на "Футбол 24".

Шахтер – Динамо: анонс матча УПЛ

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коронавирус Динамо Киев Динамо Киев Шахтер Шахтер Шахтер - Динамо Киев
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