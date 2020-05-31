Шахтер – Динамо: "бело-синие" получили результаты тестов накануне Классического

Германия — 10:00 57
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Рекордні інвестиції та трансфери, клоунська репутація і посткарантинне диво – як у Берліні народжується суперклуб
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Шахтер – Динамо: анонс матча УПЛУкраина — 08:00 220
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Коронавирус в Карпатах: заболели Дубинчак, Гиоргадзе и один из голкиперов, – ТК ФутболУкраина — 30 май 203
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Золоті 80-ті: лідери Динамо дивують світ, ідол Вест Хема до народження Ярмоленка і ще 27 фото "старої школи"Овертайм — 30 май 284
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Первая смерть от коронавируса среди действующих футболистов – жертвой стал 25-летний игрокМир — 30 май 786