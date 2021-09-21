"Ожидания у меня смешанные, потому что, с одной стороны – желание увидеть противостояние Шахтера Де Дзерби и Динамо Луческу очень велико. А с другой – матч пройдет в неудобное время, у обеих команд наступает период важных игр в чемпионате и в Лиге чемпионов. Но ожидаю зрелищный матч, потому что есть возможность выиграть первый трофей в сезоне.

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После поражения от Шерифа, у "горняков" есть два варианта: либо они собирают волю в кулак и побеждают, что им поможет в следующих матчах, или проигрывают и психологически будет еще труднее. Я не думаю, что молодость центральных защитников Динамо станет преимуществом для Шахтера, так как они надежны и организованы в игре. Но тем интереснее будет наблюдать за индивидуальными противостояниями.

Сильные качества Шахтера – это техника и скорость в атакующих действиях команды, но есть проблемы с переходом из атаки в оборону. Также, команда действует не всегда интенсивно. Динамо очень хорошо организовано, действует дисциплинированно в обороне, очень активно в контратаке. Но есть проблемы с позиционной атакой, потому что Луческу пока не нашел основного нападающего, который до конца поймет и будет выполнять его требования", – поделился Белик в комментарии Sport.ua.

Напомним, матч с "горняками" состоится уже через неделю, 22 сентября, в Киеве на НСК Олимпийский. Команды должны были сыграть еще в июле, однако из-за участия многих игроков Динамо на Евро-2020 матч по просьбе "бело-синих" перенесли.

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