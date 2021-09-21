"Если брать последние результаты, то Динамо подходит к матчу в лучшем эмоциональном состоянии. Не в счет последний результат Шахтера в матче с Мариуполем (5:0). У Луческу, наверное, уже есть план на игру. Думаю, со стороны Динамо будет достаточно закрытая игра, организованная в обороне. Поэтому я считаю, что в лучшем состоянии к матчу подходит Динамо.

"Такой футбол никому не нужен": Маркевич выделил главную проблему Шахтера перед матчем за Суперкубок

Суперкубок немного теряет свою значимость из-за того, что проходит не перед началом чемпионата. Эта встреча всегда была открытием чемпионата. Но наверняка обе команды сыграют основными составами, все-таки это дерби. Для Динамо и Луческу, наверное, победа в этом турнире будет более значимой.

Матч за Суперкубок 100 процентов собрал бы аншлаг, если бы это было перед стартом чемпионата. Но все-таки думаю, что соберет и сейчас. Должно быть больше болельщиков, чем в УПЛ и ЛЧ. Хочешь не хочешь, но это дерби. Дерби, в котором будут эмоции. Зрителей должно быть побольше", – поделился Бабич в комментарии Tribuna.

Напомним, Шахтер с Динамо состоится уже завтра, 22 сентября, в Киеве на НСК Олимпийский. Команды должны были сыграть еще в июле, однако из-за участия многих игроков киевлян на Евро-2020 матч по просьбе "бело-синих" перенесли.

Динамо – Александрия: VAR отдал Луческу "долг" за ЛЧ, феномен Гармаша и тяжелая победа киевлян перед Суперкубком