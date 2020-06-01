Шахтер – Динамо: Антонио признался, кому посвятил свой гол в ворота киевского клуба

Хавбек Шахтера Маркос Антонио рад, что сумел отличиться голом в такой важный для себя период.

"Ситуация с пустыми трибунами отличается от того, к чему мы привыкли. Но нужно с этим смириться, если это необходимо для общей безопасности. Для нас самое главное сейчас – завершить чемпионат. Надеюсь, с нового сезона будем играть уже с болельщиками.

Шахтер – Динамо – 3:1 – видео голов и обзор матча

Я счастлив, что забил гол сегодня. Также хочу сообщить, что скоро стану отцом. Все идет хорошо. Я очень рад и счастлив", – рассказал Антонио во время онлайн пресс-конференции.

Напомним, гол 19-летнего бразильца поставил финальную точку в победе Шахтера над Динамо (3:1).

Шахтер одержал волевую победу над Динамо и увеличил отрыв в результативном матче УПЛ, оставив киевлян на 4-м месте