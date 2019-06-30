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Шахтер – ЦСКА: где смотреть контрольный матч чемпиона Украины

09:10 460 Читати українською
Шахтер – ЦСКА: где смотреть контрольный матч чемпиона Украины
Шахтер – ЦСКА: где смотреть контрольный матч чемпиона Украины / ФК Шахтер

Донецкий Шахтер сыграет против софийского ЦСКА второй спарринг на сборах в Германии. Где смотреть матч онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

 

Донетчане сыграют с "армейцами" Софии в воскресенье, 30 июня. Начало поединка – в 12:00 по киевскому времени. Это второй матч подопечных Луиша Каштру на сборах в Германии. В первом поединке они разгромили чемпиона Болгарии Лудогорец (3:0).

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Поединок Шахтер – ЦСКА онлайн в прямом эфире можно посмотреть на телеканале "Футбол 2", начиная с 11:55. Также онлайн-видеотрансляция поединка будет доступна на официальном сайте "горняков".

К слову, сразу после матча Шахтер вернется на родину,, а 3 июля отправится на сбор в Австрию.

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