"Это фантастический контрольный матч для Шахтера. Белградская команда в 19 матчах этого сезона ни разу не проиграла (17 побед и 2 ничьи). Они уверенно лидируют в чемпионате Сербии. Разница забитых-пропущенных у Црвены Звезды 51:7! Они на 9 очков опережают идущий вторым Партизан и на 11 баллов Войводину. Относительно чемпионства там нет вопросов.

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Почему Црвена Звезда так хорошо играет? У них, на удивление для меня, очень много сильных и качественных иностранцев. У них играют Бакайоко, который был в Интере, Фалчинелли из Болоньи, полузащитник сборной Габона Канга, игрок сборной Кот-д'Ивуара Саного, защитник сборной Австралии Дегенек. У них роскошный, просто фантастический подбор игроков.

Шахтер сделал правильный выбор спарринг-партнера. На мой взгляд, Црвена Звезда сильнее многих ведущих европейских середняков. В этом матче, мне кажется, Шахтер экспериментировать не будет. Они не будут играть по тайму разными составами с таким соперником. Шахтер уже в состоянии большую часть матча играть основными футболистами, потому что уже конец января. Каштру минут 60-70 уже может играть теми ребятами, которым нужно выступать в еврокубках.

Спарринг нас ждет роскошный. Црвена Звезда контрольные матчи играет по тайму разными составами. Поэтому многое будет зависеть от составов. Но, если команды будут играть основами, мы увидим роскошный, фантастический матч со многими тактическими моментами и качественной игрой", – сказал Грозный в комментарии изданию Sport.ua.

Напомним, спарринг состоится сегодня, 31 января, в 16:00.

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