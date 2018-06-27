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Шахтер – Брондбю – 3:2 – видео голов и обзор матча

26 июня 22:05 202 Читати українською
Шахтер – Брондбю – 3:2 – видео голов и обзор матча
ФК Шахтер / Фото из соцсетей

В первом товарищеском матче на сборах в Германии донецкий Шахтер победил датский Брондбю (3:2).

Шахтер начал межсезонный сбор в Германии с победы над датским Брондбю. Дублем за "горняков" отметился новичок команды Фернандо Педро.

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Товарищеские матчи

Шахтер – Брондбю – 3:2

Голы: Фернандо Педро, 56, 58, Тотовицкий, 63 – Фискер, 50, Френдруп, 65

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Товарищеские матчи 2017/18

Шахтер - Брондбю: Вторник 26 июня 2018

Шахтер
Матч окончен
3 : 2
Брондбю
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