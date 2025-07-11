В пятницу, 11-го июля, Шахтер сыграет свой очередной спарринг на сборах в Словении. Соперником команды Арды Турана будет словенский Бринье Гросупле. Стартовый состав и бесплатную трансляцию ищите в этой новости "Футбол 24".

Донецкий Шахтер накануне удачно стартовал в Лиге Европы. В рамках первого тура квалификации “горняки” в первом матче камня на камне не оставили от Ильвеса, отгрузив в ворота финнов шесть сухих голов. Несмотря на феерическую победу дончане не отказались от очередного спарринга и сыграют против словенского Бринье Гросупле.

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Товарищеский матч Шахтер – Бринье начнется в 19:00 по киевскому времени. Бесплатная трансляция будет доступна на YouTube-канале "горняков", также смотреть игру можно прямо в этой новости.

Напомним, Бринье выступает во Второй лиге Словении. В сезоне-2024/25 клуб занял четвертое место среди 16 команд, что стало лучшим результатом в истории, однако этого оказалось недостаточно для повышения в классе. Сейчас Бринье сыграл лишь один спарринг, в котором победил бронзового призера Первой лиги Словении Копер (1:0).

В свою очередь Шахтер в товарищеских матчах успел одолеть хорватскую Горицу (1:0) і расписать ничью с чешским Словацко (1:1).

Стартовый состав Шахтера:

Фесюн, Винисиус, Грам, Фарина, Азаров, Назарина, Педринью, Очеретько, Швед, Невертон, Эгиналдо

Запасные: Твардовский, Гочолейшвили, Огарков, Глущенко, Цуканов, Траоре

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