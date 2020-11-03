"Немцы очень прочный соперник, я бы сказал одного уровня с Шахтером. Они не слабее Реала и Интера, что и доказали в очных встречах с ними. Так что сейчас все команды практически в равных условиях.

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Да, исполнители в испанской и итальянской командах сильнее, чем у нас и Боруссии. Но немцы всегда берут игровой дисциплиной и ведут борьбу до конца, у них на должном уровне командные действия. На данный момент, это две равные команды.

Придется рисковать, идти вперед и попробовать действовать первым номером, навязав сопернику свою игру. В двух предыдущих матчах Шахтер применил схему игры от обороны с выходом в разящие контратаки. Она не идеальна, где-то прошло, как с Реалом, особенно в первом тайме. А вот с Интером не получилось хорошей игры в контратаке.

Чисто оборонительная игра – это не наша игра, "горнякам" нужно возвращать свой стиль, присущий им ранее. Не от обороны, а диктовать условия на поле. Надеюсь, с Боруссией увидеть атакующий Шахтер со своей фирменной игрой", – отметил Воробей в интервью UA-Футбол.

Отметим, что Шахтер встретится с Боруссией М уже сегодня, 3 ноября, начало в 19:55. "Горняки" после 2 туров возглавляют группу B с 4 очками, а немцы разделяют 2-3 места с Интером.

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