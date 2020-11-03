Полузащитник Шахтера Тете поделился мнением о Бундеслиге перед матчем Лиги чемпионов против менхенгладбахской Боруссии.

"Иногда смотрю матчи. Очень сильный и конкурентоспособный чемпионат, там играют замечательные команды. Знаю, что менхенгладбахская Боруссия находится в первой пятерке. Без сомнений, это сильная команда.

Шахтер – Боруссия М: предматчевая пресс-конференция Луиша Каштру

Каждый футболист любит играть. Независимо от сложности матча и турнира – играть круто. Команде так же это нравится. Несмотря на некоторую усталость, мы набираем игровой темп, это хорошо для всех", – сказал Тете в эфире Футбол news.

Напомним, матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер – Боруссия М состоится уже сегодня, 3 ноября. Стартовый свисток на НСК Олимпийский прозвучит в 19:55.

Шахтер – Боруссия Менхенгладбах: анонс матча Лиги чемпионов