Шахтер – Боруссия М: Тете оценил силу соперника "горняков" перед матчем ЛЧ
Полузащитник Шахтера Тете поделился мнением о Бундеслиге перед матчем Лиги чемпионов против менхенгладбахской Боруссии.
"Иногда смотрю матчи. Очень сильный и конкурентоспособный чемпионат, там играют замечательные команды. Знаю, что менхенгладбахская Боруссия находится в первой пятерке. Без сомнений, это сильная команда.
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Каждый футболист любит играть. Независимо от сложности матча и турнира – играть круто. Команде так же это нравится. Несмотря на некоторую усталость, мы набираем игровой темп, это хорошо для всех", – сказал Тете в эфире Футбол news.
Напомним, матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер – Боруссия М состоится уже сегодня, 3 ноября. Стартовый свисток на НСК Олимпийский прозвучит в 19:55.