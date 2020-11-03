Шахтер – Боруссия М: Тайсон проводит юбилейный матч в еврокубках
20:27 - Читати українською
Вингер Шахтера Тайсон может похвастаться солидным количеством матчей в Лиге чемпионов и Лиге Европе.
Тайсон начал матч 3-го тура ЛЧ Шахтер – Боруссия М в стартовом составе.
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Этот выход на поле стал для 32-летнего вингера 100-м в еврокубках за всю его карьеру. До этого бразилец сыграл в 40 матчах ЛЧ и в 51 матче ЛЕ. Еще 6 и 2 встречи Тайсон провел в квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы соответственно.
К слову, Тайсон выступает за "горняков" с 2013 года. Всего в его активе 285 матчей в футболке Шахтера во всех турнирах.
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