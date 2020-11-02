"Я не считаю, что Шахтер выше классом Боруссии и в обязательном порядке должен брать свои три очка. Боруссия из Менхенгладбаха выступает в очень сильном чемпионате и если из года в год завоевывает право представлять Германию в еврокубках, то уже только это свидетельствует о ее высоком качестве.

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Другое дело, что, на мой взгляд, в составе дончан больше креативных исполнителей, которые своими нестандартными действиями могут создавать сложности хорошо отлаженному механизму Боруссии. Вот почему завтра очень много будет зависеть от того, сумеют ли "горняки" воспользоваться своими козырями.

Хотя, повторяю, Шахтер ожидает серьезное испытание. Думаю, что главный тренер дончан Луиш Каштру и дальше будет доверять тем футболистам, которые громко заявили о себе в противостояниях с испанским Реалом и итальянским Интером. Если изменения в составе Шахтера и будут, то незначительные. На острие атаки снова, скорее всего, сыграет Жуниор Мораес.

Мне кажется, что Луиш Каштру позаботиться о надежности тылов, тем более, что в матчах с Реалом и Интером его подопечные преуспели в командных действиях в защите, а уже потом будет нацеливать их на поиск самых коротких путей к воротам немцев. А то, что "горняки" будут умело выбегать в контратаки – не сомневаюсь. Конечно, со стратегической точки зрения Шахтеру нужно побеждать Боруссию, это бы гарантировало ему продолжение выступлений в еврокубках весной, однако и ничейный итог будет преемлемым результатом", – цитирует Романа Санжара Meta Ratings.

Заметим, после двух туров Шахтер возглавляет группу В. Подопечные Каштру обыграли Реал (3:2) и сыграли вничью с Интером (0:0). Уже 3 ноября "горняки" встретятся с Боруссией М, начало в 19:55.

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