"Заработали 3 очка. Забили 6, не пропустили ни одного. Создали много классных моментов и реализовали их. Продемонстрировали грамотную игру. Я очень доволен. Сегодня однозначно наш день. Я не хочу говорить о слабых сторонах соперника. Могу только сказать, что Шахтер ожидал другой игры. Через 3 недели нам встречаться с этой командой дома. Убежден, что украинцы покажут другую игру. Победа Боруссии вполне заслужена. Много красивых голов. Жаль, что у Шахтера многое не получилось. 6:0 – очень большой и необычный счет. Во втором поединке вряд ли это повторится.

Плеа показал сегодня отличную игру. Он имеет прекрасную квалификацию. У него великолепные природные данные и навыки, которые в будущем он будет только совершенствовать. Маркус Тюрам и Алассан Плеа очень хорошо взаимодействуют на поле, между ними есть настоящая химия. Но важно отметить, что сегодняшняя победа – это заслуга всей команды.

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У нас очень жесткий график, много матчей. Футболисты должны играть каждые 3 дня, им трудно сохранять хорошие кондиции. Истощения не избежать. Международная пауза и отъезд игроков в сборные не способствуют восстановлению. Мы сыграли половину группового этапа и возглавляем квартет. Очень приятно смотреть на конкурентов с первого места, но еще ничего не решено. В следующих матчах все может измениться. Повторяю, что во втором матче с Шахтером будет другая игра. Украинцы попробуют все изменить. Сейчас мы радуемся результату, но впереди еще много работы.

Две победы без пропущенных мячей – это не что-то невероятное. Мы работали над этим и шли к этому. Не придаем такому факту слишком много внимания. Сейчас главное – это здоровье футболистов", – подытожил Розе.

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