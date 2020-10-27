Донецкий Шахтер получит дополнительную поддержку на трибунах в важном матче самого престижного турнира Европы.

Поединок третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между Шахтером и Боруссией М состоится на НСК Олимпийский 3 ноября, начало в 19:55.

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Как информирует официальный сайт Шахтера, Минздрав разрешил проведение матча со зрителями на трибунах. Заполненными могут быть лишь 15% мест от общего количества на стадионе. Болельщики, которые приобретут билеты, должны строго придерживаться карантинных ограничений.

Заметим, после первого тура Шахтер возглавляет группу В благодаря победе над Реалом (2:3), Боруссия М и Интер имеют по одному очку и делят между собой 2 и 3 места соответственно, "сливочные" замыкает квартет.

Также сегодня, 27 октября, на Шахтер сыграет поединок второго тура группового этапа ЛЧ против Интера. Начало матча в 19:55.

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