Менхенгладбахская Боруссия вылетела на матч 3-го тура Лиги чемпионов против Шахтера.

Пресс-служба клуба под фотографией с игроками в аэропорту написала: "Вылетаем в Донецк".

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В комментариях к сообщению уже высмеяли географическую ошибку, указав, что матч с Шахтером состоится в Киеве.

К слову, Боруссия М разделяет 2-3 места с Интером в группе B, где лидером является Шахтер. Поединок 3-го тура Лиги чемпионов Шахтер – Боруссия М запланирован уже на завтра, начало в 19:55.

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