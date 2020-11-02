"Я еще не в своей лучшей форме, но рад вернуться к работе!

Мораес пропустил фотосессию Шахтера из-за решения врачей, – СМИ

Поздравляем всех товарищей по команде за большую победу", – написал Мораес на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, форвард Шахтера только недавно вернулся в лагерь команды – бразилец сначала сам переболел коронавирусом, а затем вынужден был оставаться на самоизоляции после того, как один из членов его семьи подхватил COVID-19. По этой причине он даже пропустил традиционную команду фотосессию. В крайнем матче "горняков" против Мариуполя 33-летний бразилец вышел на поле на последние 20 минут матча.

Шахтер разгромил Мариуполь: самообман "горняков", неопытность Тете, Тищенко-помощник и топ-матч Кудрика