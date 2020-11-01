Болельщики не смогут поддержать донецкий Шахтер непосредственно на стадионе в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Соперником "горняков" станет Боруссия Менхенгладбах.

"Оранжево-черные" сыграют без зрителей, сообщает официальный сайт клуба.

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Министерство здравоохранения отозвало письмо, которым разрешало проводить международные матчи в присутствии болельщиков. Теперь украинские команды будут играть дома без зрителей, пока не улучшится ситуация с распространением коронавируса. Шахтер уже остановил продажу билетов на поединок против Боруссии М и вернет средства за приобретенные ранее пропуска.

Поединок Шахтер – Боруссия М состоится во вторник, 3 ноября, в Киеве. Начало матча в 19:55.

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