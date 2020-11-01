Поединок 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между донецким Шахтером и Боруссией Менхенгладбах, скорее всего, пройдет при пустых трибунах.

Матч Шахтер – Боруссия М пройдет без зрителей, утверждает Xsport.

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Ранее была информация, что поединок ЛЧ официально состоится с болельщиками. "Горняки" получили письмо-подтверждение от отечественного Минздрава. Смена решения связана с ухудшением эпидемиологической ситуации. В частности, на этой неделе в Украине был установлен суточный антирекорд по количеству больных коронавирусом.

Поединок Шахтер – Боруссия М состоится во вторник, 3 ноября, в Киеве. Начало матча в 19:55.

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