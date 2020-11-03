"Мы не были командой сегодня. Мы провели ужасную, очень слабую игру. Мы не смогли прессинговать, мы не смогли контролировать игру. Команда не создавала никаких проблем сопернику.

Шахтер – Боруссия М – 0:6 – видео голов и обзор матча

Нас не удивило то, как они играли. Нас удивило то, как играли мы. К сожалению для всех нас была такая ночь. К сожалению, наша жизнь состоит из хороших и плохих моментов. Та команда, которая две недели назад в Мадриде продемонстрировала хороший перформанс, не смогла сегодня создать трудности сопернику.

Первый гол плохо на нас повлиял. Ментально нас опустили ниже плинтуса. Мы люди и все имеют право на ошибку. Такой результат – это унижение для нас. Мы сегодня потеряли три очка. Мы попробуем добавить в матче с Динамо", – сказал Луиш Каштру в эфире Футбол 1.

Напомним, Боруссия М разгромила Шахтер на НСК Олимпийский со счетом 6:0 и вышла на первое место в группе В.

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