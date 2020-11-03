Шахтер – Боруссия М: Каштру высказал претензии к подопечным после фиаско в Лиге чемпионов
Главный тренер Шахтера Луиш Каштру откровенно прокомментировал разгромное поражение от Боруссии М.
"Мы не были командой сегодня. Мы провели ужасную, очень слабую игру. Мы не смогли прессинговать, мы не смогли контролировать игру. Команда не создавала никаких проблем сопернику.
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Нас не удивило то, как они играли. Нас удивило то, как играли мы. К сожалению для всех нас была такая ночь. К сожалению, наша жизнь состоит из хороших и плохих моментов. Та команда, которая две недели назад в Мадриде продемонстрировала хороший перформанс, не смогла сегодня создать трудности сопернику.
Первый гол плохо на нас повлиял. Ментально нас опустили ниже плинтуса. Мы люди и все имеют право на ошибку. Такой результат – это унижение для нас. Мы сегодня потеряли три очка. Мы попробуем добавить в матче с Динамо", – сказал Луиш Каштру в эфире Футбол 1.
Напомним, Боруссия М разгромила Шахтер на НСК Олимпийский со счетом 6:0 и вышла на первое место в группе В.
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