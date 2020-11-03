Шахтер – Боруссия М: "горняки" определились с заявкой на матч Лиги чемпионов
11:35 - Читати українською
Главный тренер Шахтера Луиш Каштру выбрал список игроков на матч 3-го тура против Боруссии М.
Шахтер может рассчитывать на 23 футболистов в матче 3-го тура Лиги чемпионов против Боруссии М.
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Голкиперы: Пятов, Трубин, Шевченко.
Защитники: Додо, Болбат, Кривцов, Бондарь, Матвиенко, Хочолава, Корниенко, Сиприано.
Полузащитники: Степаненко, Коваленко, Тайсон, Майкон, Патрик, Антонио, Марлос, Тете, Судаков, Соломон, Вакула.
Нападающий: Мораес.
Отметим, что Шахтер встретится с Боруссией М уже сегодня, 3 ноября, начало в 19:55.
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