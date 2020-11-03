Главный тренер Шахтера Луиш Каштру выбрал список игроков на матч 3-го тура против Боруссии М.

Шахтер может рассчитывать на 23 футболистов в матче 3-го тура Лиги чемпионов против Боруссии М.

Шахтер – Боруссия Менхенгладбах: анонс матча Лиги чемпионов

Голкиперы: Пятов, Трубин, Шевченко.

Защитники: Додо, Болбат, Кривцов, Бондарь, Матвиенко, Хочолава, Корниенко, Сиприано.

Полузащитники: Степаненко, Коваленко, Тайсон, Майкон, Патрик, Антонио, Марлос, Тете, Судаков, Соломон, Вакула.

Нападающий: Мораес.

Отметим, что Шахтер встретится с Боруссией М уже сегодня, 3 ноября, начало в 19:55.

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