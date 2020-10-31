Главный тренер Шахтера Луиш Каштру не рассматривает игру 8-го тура УПЛ против Мариуполя как подготовку к матчу с Боруссией в ЛЧ,

"Одна игра совершенно не связана с другой. Они вообще не сталкиваются ни в каких точках. Будет ли Дентиньо готов к матчу с Боруссией Нет, скорее всего, к этой игре он не восстановится", – цитирует Каштру официальный сайт Шахтера.

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Напомним, что бразилец получил травму в игре с Интером (0:0). Уже на 15-й минуте встречи с "нерадзурри" вместо него на поле вышел Тайсон. В текущем сезоне в активе Дентиньо два гола в пяти матчах за Шахтер во всех турнирах.

К слову, после двух туров группового этапа Лиги чемпионов "горняки" набрали 4 очка и единолично возглавляют квартет В. Уже во вторник, 3 ноября, Шахтер принимать менхенгладбахскую Боруссию. Начало игры в 19:55.

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