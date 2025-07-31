Голы Кевина и Элиаса в видеообзоре матча Шахтер – Бешикташ – 2:0
23:35 - Читати українською
Шахтер снова победил Бешикташ (2:0) и вышел в следующий раунд отбора Лиги Европы. Видео голов и обзор встречи смотрите на "Футбол 24".
завершено
Шахтер во второй раз победил Бешикташ с разницей в два мяча. В этот раз "горняки" обошлись без пропущенных голов и довели общий счет до разгромного - 6:2 в двухматчевом противостоянии.
Шахтер прошел в следующий раунд Лиги Европы, второй раз переиграв Бешикташ - Кевин сдержал слово, снова забив туркам
Выход Шахтера в следующий раунд отбора Лиги Европы оформили голы Кевина и Кауана Элиаса. Подопечные Оле Гуннара Сульшера отправились в Лигу конференций.
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