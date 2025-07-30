Наставник турецкого клуба Уле Гуннар Сульшер определился с перечнем игроков, которые смогут сыграть против "горняков".

В четверг, 31 июля, Шахтер в ответном матче второго раунда квалификации Лиги Европы сыграет с турецким Бешикташем. Поединок состоится в польском Кракове и начнется в 21:00 по киевскому времени.

Шахтер – Бешикташ: где смотреть ответный матч квалификации Лиги Европы

Главный тренер стамбульской команды Уле Гуннар Сульшер выбрал футболистов, которые примут участие в повторной дуэли с дончанами. Как сообщает Telegram-канал Shakhtar Family, в заявку "орлов" не попали сразу 5 игроков основы: полузащитники Жедсон Фернандеш, Али Аль-Мусрати, Алекс Окслейд-Чемберлен и Жан Онана, а также форвард Мустафа Хекимоглу.

Напомним, в первом матче 2-го тура отбора Лиги Европы Бешикташ на своем поле проиграл Шахтеру со счетом 2:4. Победитель противостояния в следующем раунде встретится с худшей из команд в паре Рейнджерс (Шотландия) – Панатинаикос (Греция).

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