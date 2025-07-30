"Завтрашний матч, возможно, станет самым сложным для нас на старте сезона. Бешикташ – это история, это традиции, это команда, которая умеет возвращаться в игру в самых тяжелых ситуациях. Мы это уважаем.

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Мы будем максимально сконцентрированными и покажем все, над чем работаем. Несмотря на то, что сезон только начинается, этот матч для нас уже как финал. Чтобы двигаться вперед, чтобы выйти на новый уровень, мы полностью сосредоточимся именно на этой игре.

В августе нас ждут 9 матчей за 30 дней и этот поединок закладывает фундамент на ближайший месяц. Мы будем играть на победу, потому что для нас это настоящий финал. Но играть против Бешикташа никогда не бывает просто. Если мы хоть немного расслабимся – последствия этого матча могут преследовать нас весь сезон.

У нас лишь один отсутствующий – Дмитрий Крыськив. Он травмирован, и мы хотим, чтобы он как можно быстрее вернулся, ведь это замечательный центральный полузащитник, который будет чрезвычайно важным для наших будущих планов на позиции "шестерки". Вместе с Марлоном и Очеретько они станут ключевыми игроками для реализации наших планов на будущее. В остальном команда в полном порядке. Только у Марлона было незначительное повреждение, но завтра мы будем готовы и подойдем к матчу со стопроцентной концентрацией.

Мы попытаемся контролировать мяч, держать игру под контролем. Но, конечно, против Бешикташа это будет непросто. Будут отрезки, когда они будут владеть мячом и диктовать игру. Мы готовы, и у нас есть планы на оба сценария. Легко не будет. В определенные моменты Бешикташ будет нас прижимать. Но такие эпизоды не означают, что мы играем плохо. Наоборот – важно уметь грамотно защищаться и правильно вести игру даже без мяча. Это тоже часть нашей философии. У нас есть план, мы готовы – и я надеюсь, что завтра сможем его реализовать", – сказал Туран на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, ответный матч между Шахтером и Бешикташем состоится в четверг, 31 июля, и начнется в 21:00 по киевскому времени.

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