Шахтер и Бешикташ встретятся в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы. Где посмотреть игру подскажет "Футбол 24".

Шахтер перестрелял Бешикташ (4:2) в выездном поединке – первом в противостоянии. Ответный матч состоится уже завтра, 31 июля, начало в 21:00.

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В Украине матч будет транслироваться в прямом эфире на UPL.TV. Также права на трансляцию игры приобрели вещатели из таких стран, как Турция, Бразилия, Норвегия, Сербия, Хорватия, Северная Македония, Черногория, Босния и Герцеговина, Словения.

Посмотреть матч Шахтер – Бешикташ в любой стране мира можно на платной платформе Solidsport. Стоимость подписки составляет 9 евро.

Стоит добавить, если "горняки" одолеют турецкий гранд в противостоянии, то следующим соперником в квалификации Лиги Европы 2025/26 станет неудачник противостояния Рейнджерс – Панатинаикос. А в случае вылета в квалификацию Лиги конференций Шахтер встретится с победителем пары Сент-Патрикс (Ирландия) – Нымме Калью (Эстония).

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