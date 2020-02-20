Шахтер – Бенфика: впервые в истории плей-офф Лиги Европы был применен VAR – пострадали украинцы

Поединок 1/16 финала Лиги Европы Шахтер – Бенфика войдет в историю турнира.

На 21-й минуте отчетного матча Шахтер вышел вперед. "Горняки" разогнали стремительную контратаку, которую точным ударом завершил Марлос.

Шахтер – Бенфика: онлайн-трансляция матча 1/16 Лиги Европы

Однако радость дончан была преждевременной. Видеоасистент подсказал главному арбитру матча Бобби Мэддену, что был офсайд, поэтому взятие ворот было отменено.

Этот эпизод войдет в историю Лиги Европы, поскольку впервые в матчах плей-офф этого турнира был применен VAR. Напомним, что на групповом этапе эта технология была недоступна для арбитров. Правда, рефери использовали видеоповторы в финале прошлого розыгрыша ЛЕ Арсенал – Челси (1:4).

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