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Шахтер – Бенфика: Воробей назвал фаворита противостояния и выделил главные проблемы "горняков"

13:26 54 Читати українською
Шахтер – Бенфика: Воробей назвал фаворита противостояния и выделил главные проблемы "горняков"
Андрей Воробей / фото из открытых источников

Бывший нападающий Шахтера и сборной Украины Андрей Воробей поделился ожиданиями от противостояния "горняков" с Бенфикой в 1/16 финала Лиги Европы.

 

"Фаворит в этой паре, наверное, все же Бенфика. У них чемпионат в разгаре и по уровню они немного выше. А кто пройдет – футбол покажет. К сожалению, для Шахтера матч с Бенфикой – первый сразу после сборов. У Шахтера нет такой игровой практики, как у Бенфики. Вот в этом и есть определенное преимущество португальцев.

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Отсутствие Додо и Соломона? Незаменимых нет. Конечно, Додо выходил на уровень основного игрока, а Соломон был козырем команды в Лиге чемпионов. Это ведущие игроки. Но на сборах тренерский штаб уже знал, что Додо пропускает матч из-за дисквалификации, а Соломон – из-за травмы. Так что они искали замену и наигрывали состав по-другому. Думаю, что команда справится, но таких игроков, конечно, будет не хватать.

Однозначно, Бенфика изучала Шахтер и знает все плюсы и минусы нашей команды. Согласен, что оборона – не самая сильная сторона Шахтера, ведь в чемпионате Украины она постоянно играет в атаке. Конечно, Бенфика попытается использовать это, и два форварда принесут очень большие проблемы нашей команде.

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Всегда хочется показать себя именно против своих соотечественников. Думаю, Каштру – не исключение. Так что надеемся, что тренерский штаб найдет слабые места в Бенфики и это перенесется на поле", – сказал Воробей в комментарии сайту Террикон.

Напомним, что первый матч противостояния чемпионов Украины и Португалии состоится в четверг, 20 февраля. Ответный матч – 27 февраля в Лиссабоне.

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