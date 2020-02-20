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Шахтер – Бенфика: УЕФА вспомнил самые красивые голы "горняков" в Лиге Европы

19:12 165 Читати українською
Шахтер – Бенфика: УЕФА вспомнил самые красивые голы "горняков" в Лиге Европы
ФК Шахтер

Пресс-служба УЕФА также готовится к матчу 1/16 финала Лиги Европы Шахтер – Бенфика.

 

По этому случаю официальный твиттер организации опубликовал видео самых ярких голов, которые забивали игроки дончан во втором по рангу клубном турнире Европы.

Шахтер – Бенфика: стартовые составы и онлайн-трансляция матча 1/16 Лиги Европы

В подборку попали гол Луиса Адриано в ворота Тулузы (2008/09), Марлоса – в ворота Шальке (2015/16) и Фреда – Генту (2015/16).

Поединок 1/16 финала Лиги Европы Шахтер – Бенфика состоится сегодня, 20 февраля, в Харькове на ОСК Металлист. Начало встречи – в 19:55.

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Шахтер – Бенфика: анонс матча Лиги Европы
08:00
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Теги
Лига Европы Видеоновости Шахтер - Бенфика Марлос Марлос Шахтер Шахтер Луис Адриано Луис Адриано Фред Фред
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