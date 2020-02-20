Шахтер – Бенфика: УЕФА вспомнил самые красивые голы "горняков" в Лиге Европы

Пресс-служба УЕФА также готовится к матчу 1/16 финала Лиги Европы Шахтер – Бенфика.

По этому случаю официальный твиттер организации опубликовал видео самых ярких голов, которые забивали игроки дончан во втором по рангу клубном турнире Европы.

Шахтер – Бенфика: стартовые составы и онлайн-трансляция матча 1/16 Лиги Европы

В подборку попали гол Луиса Адриано в ворота Тулузы (2008/09), Марлоса – в ворота Шальке (2015/16) и Фреда – Генту (2015/16).

Поединок 1/16 финала Лиги Европы Шахтер – Бенфика состоится сегодня, 20 февраля, в Харькове на ОСК Металлист. Начало встречи – в 19:55.

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