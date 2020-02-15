Шахтер – Бенфика: Руй Кошта назвал лучших игроков "оранжево-черных"

Легендарный полузащитник Бенфики Руй Кошта вспомнил сильнейших футболистов Шахтера 13-летней давности и выделил лучших сегодня.

"Лучшие игроки в составе обеих команд – это коллектив. Несмотря на то, что Шахтер, как и мы, вылетел из Лиги чемпионов – у них очень сильный коллектив. Если сейчас мы будем рассматривать персоналии, то наверняка имя, которое чаще всего звучит – это Коноплянка. 20 в февраля мы, наконец-то, встретимся, сначала на выезде, а потом дома. И не стоит забывать, что было 12 лет назад, когда мы последний раз встречались.

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Кстати, из тех игроков (матча 2007 года – прим.) я помню Фернандиньо, который сейчас капитанит в Манчестер Сити. Дарио Срна – для меня это был фантастический игрок, один из лучших правых защитников моего поколения. Разван Рац – левый защитник сборной Румынии. Конечно же помню Жадсона, тогда он был очень молодым, но я хорошо его запомнил. Андрей Пятов, до сих пор является вратарем Шахтера. И еще огромное количество хороших игроков.

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Сейчас у "горняков" также замечательные футболисты. В этом плане наши команды похожи. Шахтер, как и Бенфика, выступает на крупных европейских аренах. Сейчас мы говорим о Лиге Европы, но встречаются две команды уровня Лиги чемпионов. Я могу уверенно говорить, что Шахтер замечательная команда с великолепным тренером. Мы в Португалии очень уважаем Луиша Каштру как тренера благодаря его человеческим качествам и тренерским мыслям. Поэтому вне всякого сомнения нам выпал очень сильный соперник", – сказал Кошта в интервью официальному YouTube-каналу "горняков".

Напомним, уже 20 февраля, в рамках 1/16 финала Лиги Европы донецкий Шахтер в Харькове будет принимать португальскую Бенфику. Начало матча в 19:55. Через неделю – 27 февраля – в Лиссабоне в 22:00 состоится ответный матч.

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«Шахтар» з дуже сильним тренером в змаганні, яке є не нашим, ні «Шахтаря», ні «Бенфіки».

- А хто найсильніший в «Шахтарі» зараз?