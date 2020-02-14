Шахтер – Бенфика: разведчик "горняков" – в отеле Роналду / фото из открытых источников

Представитель Шахтера побывал в столице Португалии, где посетил главное лиссабонское дерби и пообщался с местными вболивальнкимы.

Официальный Youtube-канал "горняков" поделился видео из путешествия в Лиссабон на матч чемпионата Португалии против Спортинга (игра состоялась 17 января, Бенфика победила со счетом 2:0).

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Напомним, Бенфика – будущий соперник донецкого Шахтера в 1/16 финала Лиги Европы. Первая игра состоится в Харькове 20 февраля, ответный матч – 27 февраля на Да Луж в Лиссабоне.

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