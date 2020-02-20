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ШАХТЕР - БЕНФИКА РОМА - ГЕНТ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Шахтер – Бенфика: послематчевая пресс-конференция Бруно Лаге

20 февраля 23:00 129 Читати українською
Шахтер – Бенфика: послематчевая пресс-конференция Бруно Лаге
Бруно Лаге / фото: Шахтер

Главный тренер Бенфики Бруно Лаге прокомментировал поражение своей команды от Шахтера (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

56’ Алан Патрик
72’ Виктор Коваленко
 
Пицци 66’
56’ Алан Патрик
66’ Пицци
72’ Виктор Коваленко

"Нам не хватило лишь одного – забить еще один гол. В начале матча игра была равной. Шансы были равными. Шахтер больше владел мячом, но никто не хотел рисковать и идти вперед. У нас же было мало моментов, мы практически не угрожали чужим воротам.

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Во втором тайме соперник забил гол. Мы сразу запланировали две замены, но сравняли счет еще до того, как эти игроки вышли на поле, поэтому я отменил эти замены. Счет 1:1 нас устраивал, ведь ответный матч состоится на нашем поле. После этого мы забрали инициативу в свои руки. Жаль, что второй мяч мы пропустили во время одного из лучших периодов в своей игре.

Мы пытались заставить Шахтер делать то, что они не любят, – глубоко защищаться. Даже если они держали мяч, то делали это на своей половине поля. Да, у нас есть второй матч, но к нему нам еще предстоит провести важную игру во чемпионате Португалии. Мы делали все возможное, чтобы сегодня не проиграть. Шансы остаются у обеих команд, еще будет поединок на Эштадиу да Луж.

В некоторых моментах мы допускали ошибки, и Шахтер этим пользовался. Я признаю, что у соперника было больше шансов забить. Мы не смогли правильно защищаться против левого фланга "горняков", где был Исмаили. Шахтер создал больше моментов и победил, но это всего лишь первая часть противостояния и дома нас будет поддерживать переполненный стадион", – сказал Бруно лаге на послематчевой пресс-конференции.

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Источник: Футбол 24
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Шахтер – Бенфика: где смотреть матч Лиги Европы
20 февраля
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Шахтер - Бенфика Лига Европы Шахтер Шахтер Бенфика Бенфика Бруно Лаге Бруно Лаге
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