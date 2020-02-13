Шахтер – Бенфика: португальцы имеет новую потерю – игроку пришлось приостановить карьеру

Полузащитник Бенфики Габриэл выбыл на неопределенный срок и пропустит поединок против Шахтера.

Хавбек Бенфики Габриэл приостановил карьеру из-за серьезных проблем со зрением, информирует официальный сайт "орлов".

Бенфика имеет серьезную потерю на матчи против Шахтера

Игрок прошел необходимые тесты, после которых было обнаружено проблемы с мозговыми нервами, из-за чего у него возникает двоение в глазах. На данный момент невозможно определить срок восстановления Габриэла.

Полузащитник будет находиться под наблюдением врачей и выполнять физические задачи, которые сочтет необходимыми. Добавим, что проблемы со здоровьем у бразильца начались после матча Кубка Португалии против Фамаликана, который состоялся 4 февраля.

Напомним, матчи Шахтера и Бенфики в рамках 1/16 финала Лиги Европы состоятся 20 и 27 февраля.

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