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Шахтер – Бенфика: полиция подтвердила нападение на португальца – у болельщика нет претензий

12:47 35 Читати українською
Шахтер – Бенфика: полиция подтвердила нападение на португальца – у болельщика нет претензий
Стадион Металлист / Твиттер ФК Шахтер

Неприятный инцидент произошел после окончания еврокубкового матча с участием украинской команды.

56’ Алан Патрик
72’ Виктор Коваленко
 
Пицци 66’
56’ Алан Патрик
66’ Пицци
72’ Виктор Коваленко

Как отмечалось ранее, после финального свистка матча 1/16 финала Лиги Европы между Шахтером и Бенфикой несколько болельщиков португальской команды подверглись нападению.

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По сообщению отдела коммуникации полиции Харьковской области установлено, что 30-летний гражданин Португалии обратился за помощью в скорую. Он сообщил врачам, что около 22:20 возле стадиона Металлист неизвестные лица нанесли ему телесные повреждения. Мужчину с ушибами и ссадинами доставили в больницу.

Во время общения со следственно-оперативной группой пострадавший отметил, что ни к кому претензий не имеет и просит остановить проверку по данному поводу.

Напомним, сам поединок завершился победой Шахтера (2:1). Ответный матч состоится 27 февраля в Лиссабоне.

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