Шахтер – Бенфика: полиция подтвердила нападение на португальца – у болельщика нет претензий

Неприятный инцидент произошел после окончания еврокубкового матча с участием украинской команды.

Как отмечалось ранее, после финального свистка матча 1/16 финала Лиги Европы между Шахтером и Бенфикой несколько болельщиков португальской команды подверглись нападению.

"Ми не знаємо, що у Тайсона на душі": чому Марлоса пограбували, або Яких помилок припустився Шахтар проти Бенфіки

По сообщению отдела коммуникации полиции Харьковской области установлено, что 30-летний гражданин Португалии обратился за помощью в скорую. Он сообщил врачам, что около 22:20 возле стадиона Металлист неизвестные лица нанесли ему телесные повреждения. Мужчину с ушибами и ссадинами доставили в больницу.

Во время общения со следственно-оперативной группой пострадавший отметил, что ни к кому претензий не имеет и просит остановить проверку по данному поводу.

Напомним, сам поединок завершился победой Шахтера (2:1). Ответный матч состоится 27 февраля в Лиссабоне.

Шахтар – Бенфіка: Коваленко заробляє на новий контракт, а Тайсон має совість – оцінки "гірникам" за важливу перемогу