Шахтер – Бенфика: Пицци назвал несправедливым результат матча Лиги Европы

Полузащитник лиссабонской Бенфики Пицци прокомментировал поражение своей команды от Шахтера (1:2) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

"Это был не тот результат, которого мы хотели достичь. Мы стремились победить. Очевидно, мы играли против очень сложной команды. Шахтер любит, когда против него играют в открытый футбол. Результат немного несправедлив изза того, как мы пропустили второй гол.

Шахтер – Бенфика – 2:1 – видео голов и обзор матча

Второй матч будет открытым и эмоциональным, и мы хотим пройти в следующий этап. Мы ожидали, что ситуация будет более позитивной. Важно укрепить дух команды. Мы провели хорошую игру против хорошей команды, к тому же у нас была возможность вырвать ничью.

Как сказал наш тренер, пропущенные голы – это вина всей команды, всех 11-и игроков. Мы должны больше работать над некоторыми аспектами. Мы хорошо знаем, что нам нужно делать, чтобы стать лучше. Сегодня мы хорошо сыграли в защите, несмотря на индивидуальную ошибку во время второго гола", – цитирует Пицци Record.

Шахтер обыграл Бенфику несмотря на проблемы с VAR в историческом матче 1/16 ЛЕ