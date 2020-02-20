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Шахтер – Бенфика: Пицци назвал несправедливым результат матча Лиги Европы

20 февраля 23:42 72 Читати українською
Шахтер – Бенфика: Пицци назвал несправедливым результат матча Лиги Европы
Пицци / фото: Record

Полузащитник лиссабонской Бенфики Пицци прокомментировал поражение своей команды от Шахтера (1:2) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

56’ Алан Патрик
72’ Виктор Коваленко
 
Пицци 66’
56’ Алан Патрик
66’ Пицци
72’ Виктор Коваленко

"Это был не тот результат, которого мы хотели достичь. Мы стремились победить. Очевидно, мы играли против очень сложной команды. Шахтер любит, когда против него играют в открытый футбол. Результат немного несправедлив изза того, как мы пропустили второй гол.

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Второй матч будет открытым и эмоциональным, и мы хотим пройти в следующий этап. Мы ожидали, что ситуация будет более позитивной. Важно укрепить дух команды. Мы провели хорошую игру против хорошей команды, к тому же у нас была возможность вырвать ничью.

Как сказал наш тренер, пропущенные голы – это вина всей команды, всех 11-и игроков. Мы должны больше работать над некоторыми аспектами. Мы хорошо знаем, что нам нужно делать, чтобы стать лучше. Сегодня мы хорошо сыграли в защите, несмотря на индивидуальную ошибку во время второго гола", – цитирует Пицци Record.

Шахтер обыграл Бенфику несмотря на проблемы с VAR в историческом матче 1/16 ЛЕ

blog_ava
Шахтер обыграл Бенфику несмотря на проблемы с VAR в историческом матче 1/16 ЛЕ
20 февраля
1872
Теги
Лига Европы Шахтер - Бенфика Пицци Пицци
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