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Шахтер – Бенфика: на матче будет работать британская бригада арбитров

12:51 42 Читати українською
Шахтер – Бенфика: на матче будет работать британская бригада арбитров
Бобби Мэдден / ВВС

Стали известны арбитры, которые будут работать на матче 1/16 финала Лиги Европы Шахтер – Бенфика.

 

Обслуживать матч в Харькове будет шотландская бригада арбитров во главе с Бобби Медденом, информирует официальный сайт УЕФА. Этот судья работал на матче сборных Сербии и Украины (2:2) в последнем туре отбора к Евро-2020.

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Главный рефери: Бобби Мэдден (Шотландия)

Ассистенты: Дуглас Росс, Дэвид Рум (оба – Шотландия)

Четвертый судья: Дон Робертсон (Шотландия)

Видеоасистенты: Пол Тирни (Англия), Уильям Коллум (Шотландия).

Напомним, что первый матч противостояния чемпионов Украины и Португалии состоится в четверг, 20 февраля. Ответный матч – 27 февраля в Лиссабоне.

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Лига Европы Шахтер - Бенфика Бобби Мэдден Бобби Медден
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