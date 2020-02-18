Шахтер – Бенфика: на матче будет работать британская бригада арбитров

Стали известны арбитры, которые будут работать на матче 1/16 финала Лиги Европы Шахтер – Бенфика.

Обслуживать матч в Харькове будет шотландская бригада арбитров во главе с Бобби Медденом, информирует официальный сайт УЕФА. Этот судья работал на матче сборных Сербии и Украины (2:2) в последнем туре отбора к Евро-2020.

Шахтер – Бенфика: Срна дал свой прогноз на матч Лиги Европы

Главный рефери: Бобби Мэдден (Шотландия)

Ассистенты: Дуглас Росс, Дэвид Рум (оба – Шотландия)

Четвертый судья: Дон Робертсон (Шотландия)

Видеоасистенты: Пол Тирни (Англия), Уильям Коллум (Шотландия).

Напомним, что первый матч противостояния чемпионов Украины и Португалии состоится в четверг, 20 февраля. Ответный матч – 27 февраля в Лиссабоне.

"Новий Зідан" погрожує Шахтарю у Лізі Європи – "воскресіння", на яке чекали 5 років, з приниженням партнера Ракицького