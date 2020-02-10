Шахтер – Бенфика: Матвеев оценил шансы "горняков" в матчах 1/16 Лиги Европы

Экс-нападающий Шахтера Олег Матвеев не гарантирует "горнякам" легкой прогулки в 1/16 финала Лиги Европы с Бенфикой.

"Думаю, опыта Луиша Каштру хватит, чтобы как раз к матчам с Бенфикой подвести команду в хорошей готовности. Спаррингов, считаю, было достаточно, чтобы тренерский штаб мог сделать выводы. Сейчас в Шахтере работает та же обойма футболистов, которая выступала в первой части сезона. Все хорошо знают друг друга. Это большой плюс. Жаль только, что травму получил Соломон. Иногда этого футболиста не хватает на поле.

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Слабая результативность Шахтера не должна стать проблемой во время официальных матчей. В составе "горняков" достаточно футболистов, которые в одиночку могут решить судьбу поединка. На сборах главным было набрать игровую форму.

Какие шансы у Шахтера в противостоянии с Бенфикой? Это будут супертяжелые матче для "горняков". Бенфика – это команда уровня Лиги чемпионов. Однако фаворита в этом противостоянии нет, шансы 50 на 50", – сказал Матвеев в интервью Zbirna.com.

Напомним, матчи Шахтера и Бенфики в рамках 1/16 финала Лиги Европы состоятся 20 и 27 февраля.

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