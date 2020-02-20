Шахтер – Бенфика: Коваленко признался, кому посвятил победный гол в ворота лиссабонцев

Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко поделился впечатлениями от первого матча с Бенфикой в 1/16 финала Лиги Европы.

"Кому адресовались сердца после забитого гола? Родителям. Они всегда за меня болеют. И все сердца им.

Шахтер – Бенфика – видео голов

Рад помочь команде. Главное, что сделали один шаг вперед, теперь нас ждет игра там, в Португалии. Знаете, лучше бы не пропустили и победили 1:0. Теперь нам остается одержать там победу – и все будет хорошо.

Мы на сборах готовились к ним и, как видите, все показали. Может, было немного трудно, но все выдержали. Это значит, что поработали хорошо на сборах.

VAR? Сначала в Лиге чемпионов не пощатило, теперь тут такой миллиметровый офсайд. Будем продолжать играть", – сказал Коваленко после матча.

Напомним, хавбек "горняков" стал автором гола на 72 минуте матча. Через неделю команды встретятся на Да Луж в Лиссабоне.

Шахтер обыграл Бенфику несмотря на проблемы с VAR в историческом матче 1/16 ЛЕ