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Шахтер – Бенфика: Коваленко признался, кому посвятил победный гол в ворота лиссабонцев

22:32 37 Читати українською
Шахтер – Бенфика: Коваленко признался, кому посвятил победный гол в ворота лиссабонцев
Виктор Коваленко / ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко поделился впечатлениями от первого матча с Бенфикой в 1/16 финала Лиги Европы.

56’ Алан Патрик
72’ Виктор Коваленко
 
Пицци 66’
56’ Алан Патрик
66’ Пицци
72’ Виктор Коваленко

"Кому адресовались сердца после забитого гола? Родителям. Они всегда за меня болеют. И все сердца им.

Шахтер – Бенфика – видео голов

Рад помочь команде. Главное, что сделали один шаг вперед, теперь нас ждет игра там, в Португалии. Знаете, лучше бы не пропустили и победили 1:0. Теперь нам остается одержать там победу – и все будет хорошо.

Мы на сборах готовились к ним и, как видите, все показали. Может, было немного трудно, но все выдержали. Это значит, что поработали хорошо на сборах.

VAR? Сначала в Лиге чемпионов не пощатило, теперь тут такой миллиметровый офсайд. Будем продолжать играть", – сказал Коваленко после матча.

Напомним, хавбек "горняков" стал автором гола на 72 минуте матча. Через неделю команды встретятся на Да Луж в Лиссабоне.

Шахтер обыграл Бенфику несмотря на проблемы с VAR в историческом матче 1/16 ЛЕ

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Теги
Шахтер - Бенфика Шахтер Шахтер Лига Европы Виктор Коваленко Виктор Коваленко
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