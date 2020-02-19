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Шахтер – Бенфика: Каштру призвал бороться с расизмом на примере Тайсона и Марега

19:08 37 Читати українською
Шахтер – Бенфика: Каштру призвал бороться с расизмом на примере Тайсона и Марега
Тайсон / Фото ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру сильно проникся проблемами расизма в современном футболе.

 

"Эта тема очень сложная для обсуждения. Мы уже встречались с этим сами. Можно говорить о дискриминации, о расизме. Не так давно похожее случилось здесь с Тайсоном и Дентиньо.

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Ситуация с Марега (нападающий Порту – прим.) Очень похожа. Мы поддерживаем его. Это совершенно ужасно. Очень часто происходят ситуации, когда люди просто отворачиваются и делают вид будто ничего не случилось.

Футбол – это такое место, куда люди приходят для развлечения, для удовольствия. К сожалению, все, что мы видим в последнее время, это постоянное унижение, крики, освистывание. Это происходит между игроками, тренерами, соперниками, болельщиками. Мы должны бороться с этим. Однако не забывайте, что мы это обсуждаем, когда пострадал известный человек, вроде Марега, а когда это происходит в разных уголках мира, об этом никто не говорит. Нужно бороться с этим, это не может больше продолжатьс ", – сказал Каштру на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, уже завтра, 20 февраля, "горняки" будут принимать Бенфику в рамках плей-офф Лиги Европы. Матч начнется в 19:55.

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Источник: Футбол 24
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