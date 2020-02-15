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Шахтер – Бенфика: Каштру оценил уровень соперника в 1/16 финала Лиги Европы

12:26 15 Читати українською
Шахтер – Бенфика: Каштру оценил уровень соперника в 1/16 финала Лиги Европы
Луиш Каштру / Фото из открытых источников

Наставник "горняков" Луиш Каштру рассказал о подготовке к матчам 1/16 финала Лиги Европы против португальского клуба.

 

"Наш тренерский штаб прекрасно знает Бенфику, как и ее главного тренера Бруно Лаге. Мы знаем, в каком стиле они играют, как выстраивают оборону, среднюю линию и нападение. Мы следим за выступлениями португальского клуба, просматриваем их матчи, поэтому знаем многих футболистов.

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Все знают, что они очень мощно проводят текущий сезон. Мы все знаем о сопернике. Мы вообще каждого соперника в еврокубках очень серьезно анализируем: так было и с Манчестер Сити, и с Аталантой, и с Динамо Загреб.

Меня больше интересует, как будем играть мы, как мы будем выглядеть 20 февраля, как мои игроки будут чувствовать себя в конце зимы, потому что летом мы готовились к сезону 5 с половиной недель, а к Бенфики – всего четыре. В течение первой половины сезона мы уже наработали взаимодействия и тактические построения, поэтому я считаю, что четырех недель вполне достаточно для подготовки и выхода на уровень еврокубковых матчей", – сказал Каштру в эфире программы Футбольный формат.

Напомним, первый поединок 1/16 финала Лиги Европы команды сыграют 20 февраля в Харькове, ответный матч – 27 февраля в Лиссабоне.

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