toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига Европы
ШАХТЕР - БЕНФИКА РОМА - ГЕНТ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Шахтер – Бенфика: InStat определил лучшего игрока матча 1/16 Лиги Европы

09:41 41 Читати українською
Шахтер – Бенфика: InStat определил лучшего игрока матча 1/16 Лиги Европы
Тайсон / фото: ФК Шахтер

Авторитетный статистический ресурс подвел итоги матча 1/16 финала Лиги Европы Шахтер – Бенфика.

56’ Алан Патрик
72’ Виктор Коваленко
 
Пицци 66’
56’ Алан Патрик
66’ Пицци
72’ Виктор Коваленко

По оценкам InStat, лучшим игроком поединка стал полузащитник Шахтера Тайсон, который набрал 323 балла.

Шахтер – Бенфика – 2:1 – видео голов и обзор матча

Бразилец совершил 93 ТТД с браком 20%. В активе бывшего капитана дончан один удар по воротам, шесть острых передач и шесть выигранных единоборств. В тройку лучших игроков поединка также вошли Виктор Коваленко (317 баллов) и Исмаили (314 баллов).

У Бенфики лучшим признан автор гола, полузащитник Пицци, который набрал 285 баллов. В тройку самых полезных футболистов Бенфики по индексу Instat также попали Алекс Гримальдо (278) и Флорентину – 272 балла.

Шахтар – Бенфіка: поганий результат у матчі 1/16 ЛЄ, краща гра, неочікувані українські лідери і VAR проти донеччан

blog_ava
Конте очертил приоритеты Интера – откровенное признание наставника "нерадзурри" относительно Лиги Европы
06:30
235
Теги
Шахтер - Бенфика Тайсон Тайсон Исмаили Исмаили Пицци Пицци Виктор Коваленко Виктор Коваленко Шахтер Шахтер Бенфика Бенфика Лига Европы
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
час
:
3
мин
Ницца
20:00
Брест
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук