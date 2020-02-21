Шахтер – Бенфика: InStat определил лучшего игрока матча 1/16 Лиги Европы

Авторитетный статистический ресурс подвел итоги матча 1/16 финала Лиги Европы Шахтер – Бенфика.

По оценкам InStat, лучшим игроком поединка стал полузащитник Шахтера Тайсон, который набрал 323 балла.

Шахтер – Бенфика – 2:1 – видео голов и обзор матча

Бразилец совершил 93 ТТД с браком 20%. В активе бывшего капитана дончан один удар по воротам, шесть острых передач и шесть выигранных единоборств. В тройку лучших игроков поединка также вошли Виктор Коваленко (317 баллов) и Исмаили (314 баллов).

У Бенфики лучшим признан автор гола, полузащитник Пицци, который набрал 285 баллов. В тройку самых полезных футболистов Бенфики по индексу Instat также попали Алекс Гримальдо (278) и Флорентину – 272 балла.

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