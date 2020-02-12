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Шахтер – Бенфика: "горняки" отправили разведчика в Лиссабон

11:15 112 Читати українською
Шахтер – Бенфика: "горняки" отправили разведчика в Лиссабон
Шахтер / ФК Шахтер

Отныне "оранжево-черные" на своем YouTube-канале будут знакомить болельщиков со своим будущим соперником в еврокубках.

 

Донецкий Шахтер, готовясь к матчам 1/8 финала Лиги Европы, решил познакомить своих сторонников с будущим соперником – португальской Бенфикой. "Горняки" на своем официальном YouTube-канале запустили серию видеоблогов (влогов), с целью рассказать как можно больше об истории португальского клуба.

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В первом видео зрители пройдутся экскурсией по Лиссабону, посетят стадион Эштадиу да Луж, побывают в гостевой раздевалке непревзойденной арены, заглянут в музей Бенфики, а также услышат рассказ о проклятии лиссабонского клуба и легендарном Эусебио.

Напомним, матчи Шахтера и Бенфики в рамках 1/16 финала Лиги Европы состоятся 20 и 27 февраля.

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