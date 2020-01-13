Шахтер – Бенфика: билеты на матч Лиги Европы появились в кассах ОСК Металлист

Болельщики донецкого клуба могут приобрести билеты на домашний матч Лиги Европы против Бенфики не только в режиме онлайн.

Началась продажа билетов на матч 1/16 финала Лиги Европы против Бенфики в кассах ОСК Металлист, информирует официальный сайт Шахтера.

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Фанаты могут приобрести билеты на матч в кассах ОСК Металлист (ежедневно с 10:00 до 19:00), онлайн на shakhtar.com, в мобильном приложении FC Shakhtar, в сети терминалов Alfapay (все станции метро Харькова) или на сайтах-партнерах клуба .

Цена билетов стартует от 50 грн. Поединок состоится 20 февраля, начало в 19:55.

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