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Шахтер – Бенфика: билеты на матч Лиги Европы появились в кассах ОСК Металлист

13 января 17:06 78 Читати українською
Шахтер – Бенфика: билеты на матч Лиги Европы появились в кассах ОСК Металлист
Игроки Шахтера / фото: ФК Шахтер

Болельщики донецкого клуба могут приобрести билеты на домашний матч Лиги Европы против Бенфики не только в режиме онлайн.

 

Началась продажа билетов на матч 1/16 финала Лиги Европы против Бенфики в кассах ОСК Металлист, информирует официальный сайт Шахтера.

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Фанаты могут приобрести билеты на матч в кассах ОСК Металлист (ежедневно с 10:00 до 19:00), онлайн на shakhtar.com, в мобильном приложении FC Shakhtar, в сети терминалов Alfapay (все станции метро Харькова) или на сайтах-партнерах клуба .

Цена билетов стартует от 50 грн. Поединок состоится 20 февраля, начало в 19:55.

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Шахтер Шахтер Бенфика Бенфика Лига Европы билеты на футбол Шахтер - Бенфика
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