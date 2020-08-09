Шахтер – Базель: тренер швейцарцев не исключает экстра-таймов и серии пенальти

"Шахтер – отличная команда с техничными, быстрыми, индивидуально сильными игроками. Это действительно очень серьезный соперник. Дополнительные надежды нам дает формат. Все решится в одной игре, для Базеля это плюс. Мы обязательно получим свои шансы, также не исключаем вариант с экстра-таймами и серией пенальти.

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Сейчас мы делаем акцент на восстановлении физических кондиций после поединка с Айнтрахтом. Сегодня вылетаем в Дюссельдорф, а в понедельник будет предматчевая тренировка в Гельзенкирхене", – цитирует Коллера Telebasel.

Отметим, что матч между Шахтером и Базелем в 1/4 финала Лиги Европы состоится 11 августа. На стадии 1/8 "горняки" переиграли Вольфсбург, а команда из Швейцарии выбила Айнтрахт.

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