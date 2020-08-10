Шахтер – Базель: предматчевая пресс-конференция Марселя Коллера

"В одном матче у нас значительно больше шансов на выход в следующую стадию. Это потому, что две команды не очень хорошо знают друг друга. Мы хотим воспользоваться этой возможностью завтра. Четвертьфинал Лиги Европы для меня тоже особый, ничего подобного я еще не достигал.

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Шахтер – очень квалифицированная команда, атака которого очень быстрая. Мастерские и опытные игроки. Не хочу выделять кого-то одного из них. Нужно быть завтра готовыми. Постараемся сделать акцент на своем стиле и сделаем все возможное, чтобы забить голы.

Мы должны быть готовы дать бой. Попробовать все методы, чтобы пройти еще один раунд. Я, когда был тренером сборной, уже видел подобные турниры. Важно сосредоточиться на одной игре за раз. Этот турнир – особенный. Но наша мотивация очень высока, и мы с нетерпением ждем завтрашней игры", – цитирует Коллера пресс-служба Базеля.

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