Шахтер – Базель: Пятенко назвал главный козырь "горняков" в матче Лиги Европы

Экс-футболист Шахтера Владимир Пятенко, который в свое время защищал цвета "горняков" и даже забивал в ворота Базеля в Кубке Интертото, поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги Европы против швейцарской команды.

"Главное, что было у Шахтера в поединке с Вольфсбургом, – скорость. Скорость командная и индивидуальная. Это сыграло решающую роль в победе. Надеюсь, то же сработает и в игре с Базелем.

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"Горнякам" важно сохранить нынешнее физическое состояние. Одно дело, когда команда за 90 минут справится, и другое, когда придется играть 120 минут, а может еще и серию пенальти провести. Это дополнительная нагрузка, которая может отобрать больше сил, чем потратит потенциальный соперник по полуфиналу.

На кого Шахтеру особенно стоит надеяться в поединке с Базелем? На команду! У "оранжево-черных", безусловно, есть лидеры, но также есть резервисты, способные выйти и решить судьбу матча. Поэтому, не стоит говорить о ком-то конкретно, ведь даже за счет замен – одной или нескольких, тренерский штаб "горняков" может быстро внести перелом в игру.

Предсказать результат матча Шахтер – Базель непросто, но я уверен, что "горняки" выйдут в полуфинал Лиги Европы", – сказал Пятенко в комментарии изданию Footboom.

Напомним, уже сегодня, 11 августа, Шахтер в 1/4 финала Лиги Европы сыграет со швейцарским Базелем. Начало матча в 22:00.

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