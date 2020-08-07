Шахтер – Базель: наставник швейцарцев объяснил, почему не боится встречи с "горняками" в четвертьфинале ЛЕ

Главный тренер Базеля Марсель Коллер остался доволен победой над Айнтрахтом и уже строит планы на игру против Шахтера в четвертьфинале Лиги Европы.

"Против Айнтрахта нужно было хорошо защищаться, чтобы не дать соперникам возможность открыть счет. Против Шахтера у нас будет такой же настрой, как сегодня, важно будет защищаться всем вместе.

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Надежда, конечно, – пройти еще один раунд, но мы знаем, что Шахтер – очень сложная команда, потому что они быстрые и очень сильные с точки зрения техники. Однако, у нас нет причин прятаться. Не нужно говорить, насколько это будет сложно, это очевидно, но мы показали, что можем победить большие команды", – цитирует Коллера прес-служба УЕФА.

Напомним, Базель в 1/4 финала Лиги Европы сыграет против Шахтера. Матч состоится уже 11 августа в 22:00. Напомним, что остальные матчи турнира пройдут в формате финала восьми, который состоится в Германии.

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