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Шахтер – Базель: матч обслужит фартовый для Украины арбитр

12:05 - Читати українською
Шахтер – Базель: матч обслужит фартовый для Украины арбитр
Майкл Оливер / Record

Шахтер узнал судейскую бригаду, которая будет работать на матче 1/4 финала Лиги Европы против Базеля.

 

Главным арбитром встречи станет англичанин Майкл Оливер, информирует официальный сайт УЕФА. На линиях ему будут помогать Стюарт Берт и Саймон Бенетт.

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Шахтер еще не проводил ни одного матча за судейства 35-летнего Оливера, однако его можно считать фартовым для украинских команд. Под наблюдением британца Динамо побеждало Стяуа (2:0) в груповом этапе Лиги Европы 2014/15, а молодежная сборная Украины разобралась со Словенией (2:0) в отборе на Евро-2013.

Отметим, что поединок 1/4 финала Лиги Европы между Базелем и Шахтером состоится 11 августа.

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09:00
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Теги
Арбитры Майкл Майкл Оливер Шахтер - Базель Шахтер Шахтер Лига Европы
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