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Шахтер – Базель: Каштру оценил соперника перед матчем 1/4 финала Лиги Европы

11:10 - Читати українською
Шахтер – Базель: Каштру оценил соперника перед матчем 1/4 финала Лиги Европы
Луиш Каштру / ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру поделился ожиданиями от предстоящего матча против Базеля в рамках 1/4 финала Лиги Европы.

 

"Очень крепкий соперник. Только тот, кто не уделил этой теме внимания, не увидит этого. Знаете, в жизни есть такая интересная вещь, как статус. В некоторых случаях этот статус оказывается фатальным, заставляет потерпеть неудачу, а в некоторых – достичь успеха.

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Люди часто говорят о том, кто может выйти в полуфинал или финал, и букмекерские конторы тому свидетели. У многих клубов повышались шансы, потому что никто не ожидал от них успеха, но им удавалось его добиться, и постоянно. Я вижу Базель очень агрессивной командой с сильной полузащитой. Фрай, Джака, Кампо – они очень, очень сильны. Артур Кабрал – напористый, агрессивный нападающий, Пюлюлю слева также силен.

У них есть и линия обороны, идеально обслуживающая атаку, использующая оставленное противником пространство. Они прочны при обороне, а это значит, что оппонент в определенный момент потеряет мяч, и тогда они начнут быструю контратаку. Центральные защитники работают с мячом, доставляют его в атаку длинными передачами, Фрай – игрок, контролирующий пространство и помогающий диагональными пасами. Так что это команда с очень хорошим оборонительным блоком, сильный коллектив. Нас ждет сложный матч", – отметил Каштру в интервью официальному сайту Шахтера.

Отметим, что противостояние с Базелем будет состоять из 1 матча на нейтральном поле. Это вызвано усиленными мерами безопасности из-за пандемии коронавируса. Поединок состоится уже завтра, 11 августа, начало в 22:00.

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Шахтер Шахтер Базель Базель Лига Европы Луиш Луиш Каштру Шахтер - Базель
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