Шахтер – Базель: InStat назвал лучшего игрока матча 1/4 финала Лиги Европы

Тайсон в матче с Базелем / ФК Шахтер

Рейтинг эффективности бразильца составил 352 балла – самая высокая оценка среди всех участников матча. Тайсон отыграл 84 минуты и забил свой первый гол в еврокубках в текущем сезоне. Брак в действиях Тайсона составил 23%, информирует Команда №1.

Шахтер – Базель – 4:1 – видео голов и обзор матча

За 84 сыгранных минуты вингер нанес один удар по воротам (который стал голевым), отдал одну острую передачу, совершил девять удачных обводок, и собрал четыре заработанных фола.

Второе место InStat отдал Марлосу (330 баллов), третье – Додо (320 баллов).

Напомним, Шахтер разбил Базель со счетом 4:1 и в полуфинале Лиги Европы сыграет с Интером. Матч пройдет 17 августа в Дюссельдорфе.

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